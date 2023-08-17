لطلاب الثانوية العامة.. مصاريف الجامعات الأهلية بمحافظات مصر 2023-2024

يستعد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات، لكن بعضهم لا يؤهلهم المجموع لدخول كليات القمة في الجامعات الحكومية ويرغبون في الدراسة في الكليات الأهلية بمقابل مادي، ترصد بوابة «الوطن» مصاريف الجامعات الأهلية بمحافظات مصر 2023-2024 وقائمة الكليات المتاحة خلال سطور التقرير التالية:

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية وقائمة الكليات بها:

مصاريف كلية الطب الأهلية 95 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان الأهلية 85 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة بالزقازيق الأهلية 70 ألف جنيه.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية والكليات المتاحة بها

مصاريف كلية الهندسة والعلوم التطبيقية الأهلية 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة والبحوث الدوائية الأهلية 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب الأهلية90 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان الأهلية 75 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الأهلية 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الإدارية والمالية الأهلية 35 ألف جنيه.

مصاريف كلية الألسن واللغات التطبيقية الأهلية 30 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية وقائمة الكليات بها كالتالي:

مصاريف كلية الطب البشري الأهلية 85 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان الأهلية 80 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة الأهلية 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات الأهلية 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنها الأهلية وقائمة الكليات بها:

كلية الطب البشرى 90 ألف جنيه.

كلية الهندسة 90 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 45 ألف جنيه .

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

كلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

برنامج هندسة الأنظمة الذكية تكون 48000 جنيه.

برنامج العمارة والتصميم البيئي 48000 جنيه.

برنامج التصميم الداخلي البيئي 35000 جنيه.

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه.

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج 35000 جنيه.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية

كلية الطب 95 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والبيانات 45 ألف جنيه.

كلية العلوم 45 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الإسماعيلية الأهلية

كلية الطب البشري 95 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 65 ألف جنيه.

كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 25 ألف جنيه.

كلية للتجارة الدولية واللغات 25 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بنى سويف الأهلية

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 ألف جنيه.

كلية العلوم30 ألف جنيه.

كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

كلية التجارة 30 ألف جنيه.

كلية الآداب 30 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه .

مصروفات كلية الطب البشري 105 آلاف جنيه.

كلية طب الأسنان 97 ألف جنيها.

كلية الطب البيطري 60 ألف جنيها.

كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض 31 ألف جنيها.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيها.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

كلية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

كلية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

كلية الفنون 49 ألف جنيه.

كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسومة على الترمين.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

مصروفات الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

مصروفات العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه، ويتم دفع المصروفات مقسمة على ترمين.

مصروفات كلية الدراسات القانونية 45 ألف، ويتم دفعها مقسمة على الترمين.

كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

قائمة بمصاريف الكليات بالجامعات الأهلية

وتتاح قائمة الكليات المتعددة والمصاريف بالجامعات الأهلية بمحافظات مصر لكل الطلاب الراغبين من المصريين والوافدين وتختلف مصاريفها من حيث جنسية الطالب.