تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. موعد التقديم بـ«الجلالة» والمصروفات

تشهد جامعة الجلالة الدولية، استقبال طلاب الثانوية وطلاب الشهادات المعادلة، خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023، وإتاحة العديد من الكليات أمام الطلاب في البرامج الطبية والهندسة وعلوم الحاسب والكليات النظرية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. أوراق التقديم بجامعة الجلالة الدولية

وبحسب البيانات الرسمية لجامعة الجلالة الأهلية، فإن أوراق التقديم لجامعة الجلالة الأهلية تتضمن شهادة الثانوية العامة وبطاقة الترشيح أو أوراق المعادلة حال كون الطالب من إحدى الجامعات الأخرى، وصور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

وحدد التنسيق 77% لكلية الطب البشري و76% لكلية طب الأسنان و74% لكلية العلاج الطبيعي و71% لكلية الصيدلة و66% لكلية الهندسة و61% لكلية علوم الحاسب.

كما حدد تنسيق جامعة الجلالة 55%، لكل من كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والإقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الإجتماعية والسياحة والفنادث والحقوق والتمريض والآثار والعلوم السينمائية بمصاريف تتفاوت بين 30 و40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الجلالة الدولية

وأعلنت جامعة الجلالة، بعد كشف تنسيق الجامعات الأهلية 2023، مصروفات الكليات، التي تضمنت 12 ألف جنيه لكلية الطب و107 آلاف جنيه لكلية طب الأسنان و85 ألف جنيه لكلية الصيدلة و70 ألف جنيه لكلية العلاج الطبيعي و69 ألف جنيه لكلية الهندسة و43 ألف جنيه لكلية العلوم الاجتماعية و69 ألف جنيه لكلية هندسة الحاسب وعلوم الحاسبات.

كما حددت الجامعة، 48 ألف جنيه للعلوم الأساسية و46 ألف جنيه للعلوم الادارية و39 ألف جنيه للعلوم الصحية و31 ألف جنيه لعلوم التمريض و50 ألف لكلية الإنتاج الإعلامي و49 ألف جنيه للفنون والتصميم.