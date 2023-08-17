أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بجامعة بني سويف الأهلية، إلكترونيًا وأوراق التقديم للكليات في بني سويف عقب الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. وأوراق التقديم للكليات في بني سويف

وجاء الحد الأدنى للقبول وتنسيق الجامعات الأهلية 2023.. وأوراق التقديم للكليات في بني سويف

1 ــ كلية الطب البشري: 80%

2 ــ كلية طب الأسنان: 78%

3 ــ كلية العلاج الطبيعي: 76%

4 ــ كلية الصيدلة: 72%

5 ــ كلية الهندسة: 68%

6 ــ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60%

7 ــ كلية العلوم: الحد الأدنى 53%

8 ــ كلية الإعلام: 53%

9 ــ كلية التجارة: 53%

10 ــ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 53%

11 ــ كلية الآداب: 53%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. وأوراق التقديم للكليات في بني سويف

وعقب الانتهاء من تنسيق الجامعات الأهلية 2023 من خلال التقديم الإليكتروني يمكن التوجه بأوراق التقديم للكليات في بني سويف إلى مقر الكلية المرشح لها الطالب وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. وأوراق التقديم للكليات في بني سويف

وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأوراق التقديم للكليات في بني سويف، حيث يمكن للطالب التقدم إلى الجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، وفقًا للحد الأدنى للقبول بكليات جامعة بني سويف الأهلية 2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.