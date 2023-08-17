تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. بدء التقديم في كليات العلمين الدولية

بدأت جامعة العلمين خلال الأسبوع الجاري استقبال العديد من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الانضمام إلى الجامعة، بالتزامن مع إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وبدء التقديم بجامعة العلمين الدولية في محافظة مطروح باعتبارها أحد الجامعات الأهلية التي جرى افتتاحها العام الماضي.

بدء التقديم بجامعة العلمين الدولية

وأعلنت الجامعة في بيان رسمي على موقعها الرسمي بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وبدء التقديم بجامعة العلمين الدولية، وتزايد الإقبال على الجامعة خلال الأيام الماضية.

وأضاف البيان أن تسليم أوراق الطلاب يجرى بشكل يومي من السبت إلى الخميس من 9 صباحا وحتى الـ3 عصرا، ويمكن التعرف على تفاصيل البرامج الأكاديمية المتاحة وإرشادات التسجيل عن طريق الرابط التالي من هنا أو الحضور إلى مقر جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة في حالة الحاجة للمساعدة في استيفاء استمارة التقدم.

تنسيق التقديم في جامعة العلمين الدولية

وجاء تنسيق التقديم بجامعة العلمين الدولية بواقع 77% لكلية الطب البشري و76% لكلية طب الأسنان و74% لكلية العلاج الطبيعي و71% لكلية الصيدلة و66% لكلية الهندسة و61% لكلية علوم الحاسب، و55% لكل من كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والإقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الإجتماعية والسياحة والفنادث والحقوق والتمريض والآثار والعلوم السينمائية بمصاريف تتفاوت بين 30 و40 ألف جنيه.