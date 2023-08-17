واعظة بـ«الأوقاف»: التعبير عن الحب بين الزوجين في غاية الأهمية

قالت الدكتورة فاطمة عنتر، الواعظة بوزراة الأوقاف، إن الزواج آية من آيات الله، هدفها السكينة والمودة والرحمة، لافتة إلى أن الخالق خلق المرأة من ضلع الرجل، حتى تظل فى كنفه وحمايته ورعايته، وبجانب قلبه، ليحبها ويحتضنها.

هدف الزواج

تابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «الزواج هدفه يكون فيه اطمئنان وسكينة، عشان نعمر فى الأرض، فالحب شعور داخلى لكن المودة أشمل وأهم، ففى ناس كتير بتحب ولا تقول لزوجاتها».

التعبير عن الطمأنينة

واستكملت: «لازم كل زوج وزوجة يعبروا عن حبهما بالمودة، والأفعال، فيه ناس لا تعبر، وبعد ما يموت طرف منهم، يقول ده أنا كنت بحبها، طيب مقولتش ليه؟!، لازم تقولها بحبك أنت غالية عندي، الحب لغة كل طرف بيفهم الحب باللغة التي يفهمها».