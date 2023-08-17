أمين الفتوى: منع الفتاة من الميراث بحجة تعليمها ظلم كبير

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، ما حكم الشرع فى إن الأخ أو الأب يحجب ميراث الفتاة بحجة إنه صرف عليها فى التعليم أو تجهيزها للزواج؟

صوت الإنسان

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «يجب ألا يعلو صوت الإنسان على أحكام القرآن، طيب ما الابن بيكلف أكثر فى التعليم والتجهيز، وكمان الابن غير واجب عليه تجهيزه لكن واجب عليه تجهيز ابنه».

الميراث والتعليم

واستكمل: «المفروض الولد أصلا بعد اتمام تعليمه يشق طريقه بنفسه، لكن البنت لازم تجهز وتعلم وتأخذ ميراثها كمان، لكن منعها من الميراث بحجة تعليمها وتجهيزها ده ظلم كبير، زكل كلامهم ده حجج كبيرة».