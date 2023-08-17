الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج غدا.. 3 ظواهر جوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين المتوجهين إلى محافظات البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بالتحديد الغردقة وشرم الشيخ غدا الجمعة في إجازة «الويك اند» من عدة ظواهر جوية تبدأ بشبورة مائية واحتمالية سقوط أمطار في الصيف بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، وهي أمور جميعها تحتاج إلى توخي الحذر للحفاظ على حياة الجميع.

احترس من الطريق

بدأ التحذير الأول من الطريق، حيث توقع الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار على محافظات البحر الأحمر

أما التحذير الثاني للمصطافين المتجهين إلى سواحل البحر الأحمر، توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سيناء، تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، تقريبا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

رياح وارتفاع أمواج.. احترس من الغرق

فيما كان التحذير الأهم لراغبي النزول إلى مياه البحر الأحمر فحذرت الأرصاد سكان ساحل الغردقة وشرم الشيخ وخليج السويس من سرعة رياح من 60:50 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.