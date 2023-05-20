«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من 3 ظواهر وتقلبات تضرب المحافظات، غداً الأحد، إذ تشهد محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ارتفاعا في درجات الحرارة، كما تنشط حركة الرياح علي القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، علاوة على نزول الشبورة المائية في الساعات الأولي من اليوم.

وتابعت الأرصاد: كما تهب رياح محملة بالأتربة والرمال، على غرب البلاد، والصحراء الغربية، كما تشهد درجات الحرارة ارتفاعا جديد غداً، ما بين درجة مئوية حتى 8 درجات مئوية، على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد وجنوبها.

نشاط في حركة الرياح بمحافظات مصر غداً

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إلى أن طقس غداً الأحد مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، كما تشهد حركة الرياح نشاطها على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وغرب البلاد، وباقي محافظات الجمهورية.

طقس الغد بمحافظات الجمهورية.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة لطقس الغد، وهي كالتالي:

- توقعات درجة الحرارة العظمى، بمحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، 37 درجة مئوية، والصغرى، 23درجة مئوية، ارتفاع 7 درجات عن طقس اليوم.

- توقعات درجة الحرارة العظمى، علي السواحل الشمالية، 32 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية، ارتفاع 8 درجات مئوية عن طقس اليوم.

- توقعات درجة الحرارة العظمى، في جنوب، ووسط سيناء، 32 درجة مئوية، والصغرى،23 درجة مئوية، ارتفاع درجة مئوية.

- درجة الحرارة العظمى، بشمال الصعيد، 31 درجة مئوية، والصغرى، 20 درجة مئوية، ارتفاع درجتين عن طقس اليوم.

- توقعات درجة الحرارة العظمي، بجنوب الصعيد، 34 درجة مئوية، والصغرى، 23 درجة مئوية، ارتفاع درجة مئوية عن طقس اليوم.