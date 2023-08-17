محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: «تيك توك» وراء الأزمة بين ماسك وزوكربيرج

أكد الدكتور توفيق حميد، الكاتب والمحلل السياسي، أن الدعوة إلى نزال بين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، ومارك زوكربيرج، مؤسس موقع «فيسبوك»، في هذا التوقيت، لها دوافع أخرى غير الصورة السطحية التي تظهر للجميع بأنها موضوع طريف، وبأنهما سيلتقيان في قفص من أجل النزال.

دوافع عميقة وراء الدعوة للنزال

وأضاف «حميد»، في مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أن أشخاصاً على هذا المستوى لا يدعون إلى مثل هذا الحدث لمجرد لقطة طريفة، فهناك دوافع عميقة وراء هذا الأمر.

وتابع أن ماسك وزوكربيرج يقومان بعمل دعاية مجانية، وهناك أهداف تسويقية، ورغم أنهما لم يكونا في حاجة إلى الدعاية، لأنهما كانا يتنافسان مع بعضهما دون منافسة من طرف آخر، إلا أن تطبيق «تيك توك» بدأ يأخذ حيزاً مخيفاً وقوياً في المنافسة، كما أن احتمالية العالم متعدد الأقطاب ترعب كثيرين في الولايات المتحدة والشركات الكبرى، مما يعني أن هناك جوانب سياسية لهذه الدعوة للنزال.

العالم متعدد الأقطاب

وأكد توفيق حميد أن العالم متعدد الأقطاب يؤدي إلى ظهور منافسين جدد يحتاجون إلى دعاية أكبر من أي شركة أخرى، ومن ثم فإن مارك وماسك قاما بعمل حركة ذكية جداً، جعلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتحدث عنهم في أنحاء العالم، وبالتالي، فقد أحرزا نقطة مهمة جداً للسيطرة على عقول الناس.