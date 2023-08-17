«القاهرة الإخبارية»: الأمن السويدي يعلن رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد

أعلن جهاز الأمن السويدي، اليوم الخميس، تدهورًا تدريجيًا لحالة التهديد الأمني في البلاد هذا العام.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وسائل إعلام سويدية، أن جهاز الأمن السويدي سيرفع تقديره للتهديد الإرهابي للبلاد إلى ثاني أعلى مستوى.

رفع مستوى التهديد في السويد

وأضافت أن مستوى التهديد سيرتفع إلى الرابع من الثالث على مؤشر من 5 مستويات، والمستوى الخامس هو الأعلى من حيث مستوى التهديد.

وذكر جهاز الأمن السويدي في بيان أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الأمن القومي في وقت لاحق اليوم.

شهدت السويد والدنمارك عددًا من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة جرى خلالها حرق نسخ من المصحف أو غير ذلك من الأنشطة المناهضة للإسلام، الأمر الذي أثار موجة من الغضب وسط مخاوف من شن هجمات في الداخل.