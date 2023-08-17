«القاهرة الإخبارية»: موعد النزال يشعل المنافسة بين زوكربيرج وماسك

حالة من السجال اندلعت بين مالكي شركتي ميتا وإكس مؤخرا، بشأن موعد النزال المرتقب بينهما، إذ تعود القصة إلى تغريدة نشرها إيلون ماسك مالك شركة إكس في يونيو الماضي.

تغريدات متلاحقة

وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «موعد النزال يشعل المنافسة بين زوكربيرج وماسك»، إذ دعا «ماسك» مالكَ شركةِ ميتا مارك زوكربيرج، إلى نزال داخل القفص، متحديه بنشر تغريدات متلاحقة بأن المنافسة معه في فنون القتال لن تكون بالأمر الصعب عليه.

وجاء رد مؤسس ميتا على الفور بالموافقة على هذه الدعوة، عبر نشر ستوري على منصة إنستجرام، مطالبا ماسك بتحديد موقع المباراة.

واعتاد الرجلان المالكان لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم إثارة الجدل، والإشارة دائما إلى المنافسة الشرسة بينهما، وسرعان ما احتدم الموقفُ بين زوكربيرج وماسك عقب إطلاق الأول منصة ثريدز، لا سيما أنها تضمنت ميزات تشبه منصة إكس -تويتر سابقا- ما دفع ماسك إلى تهديد بمقاضاة فيسبوك بسبب اختلاس غير قانوني لأسرار شركته التجارية.

الحرب الكلامية

وعادت الحرب الكلامية بينهما من جديد عقب مهاجمة زوكربيرج لماسك بعدم الجدية في خوض النزال معه في القفص، في المقابل أكد ماسك استعداده لهذه المعركة.

وذكر التقرير، أن هذه الخصومة المحتدمة بين مالكي ميتا وإكس تثير الكثير من التساؤلات حول التداعيات على سوق التكنولوجيا عالميا.