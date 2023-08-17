عقوبات أمريكية بحق 4 روس بتهمة التورط في تسميم المعارض أليكس نافالني

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية أربعة أفراد روس على قائمة العقوبات، لاتهامهم بالتورط في تسميم المعارض الروسي، أليكس نافالني، في عام 2020، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم الخميس.

عقوبات أمريكية على 4 روس

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على أربعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهم أليكسي ألكساندروفيتش ألكساندروف، وكونستانتين كودريافتسيف، وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف، وفلاديمير ألكساندروفيتش بانيايف، وفقاً لقانون «سيرجي ماغنيتسكي» لعام 2012 لمشاركتهم في تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، في شهر أغسطس عام 2020.

قيود على التأشيرات

وأوضحت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تفرض أيضاً قيوداً على التأشيرات على ألكساندروف وكودريافتسيف وأوسيبوف وبانيايف، لتورطهم في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفقاً لقانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023.

وأشارت إلى أن قرارات اليوم هي تذكير بأن هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وستواصل الولايات المتحدة استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأعمال الفظيعة.

عمليات قتل في الخارج

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف العملاء الروس الأربعة، وفقًا لقانون «ماغنيتسكي» الروسي، لقيامهم بالعمل كعملاء، أو نيابة عن شخص، في مسألة تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: «اليوم نذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظامه بأن هناك عواقب، ليس فقط لشن حرب غير مبررة ضد أوكرانيا، ولكن أيضاً لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الروسي».

محاولة اغتيال في 2020

وأضاف أن «محاولة اغتيال أليكسي نافالني في عام 2020، تمثل إزدراء الكرملين لحقوق الإنسان، وسنواصل استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفنا لمحاسبة جلادي الكرملين»، بحسب البيان.