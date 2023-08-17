سفير روسيا بواشنطن: إعادة مواطنينا المحتجزين بالسجون الأمريكية أولوية مطلقة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أعلن أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة، وتعتبر ذلك أولوية مطلقة.

أنطونوف: ندعم العودة السريعة للروس المحتجزين بسجون أمريكا

وقال «أنطونوف»: ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية، هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا، كما وصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير مقبولة، داعيًا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن «مطاردة» المواطنين الروس.

وصول مواطن روسي إلى موسكو بعد إفراج الولايات المتحدة عنه

ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جراينر.