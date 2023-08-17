ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا محملة بـ63 ألف طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها السفينة «EDFU» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م قادمة من روسيا.

وكشفت الهيئة أن السفينة كان على متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، إذ يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42075 طنا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42075 طنا تشمل: 8135 طن يوريا و5388 طن رمل و450 طن أسمنت معبأ و925 طن علف بنجر و27177 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31956 طنا تشمل: 5549 طن خردة و1294 طن خشب زان و998 طن ابلاكاش و10000 طن ذرة و5434 طن حديد و500 طن زيت طعام و7000 طن قمح و3815 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1181 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1518 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3403 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145280 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116293 طنًا.

بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5977 شاحنة

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2419 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5977 شاحنة.