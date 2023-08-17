أمين «الناتو» يؤكد دعم أوكرانيا حتى النصر.. ويحذّر بوتين من الاستهانة بالحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، اليوم، إنّ الحلف سيدعم أوكرانيا حتى تنتصر في أزمتها مع روسيا، مشيرا في مؤتمر صحفي عقده بالنرويج، إلى أنّ الناتو لم يرصد أي تغيير في القوات النووية الروسية، ما شأنه أن يؤدي إلى تحرك للحلف.

ستولتنبرج: بوتين يستهين بحلف شمال الأطلسي «الناتو»

وأضاف ستولتنبرج: «لم نلحظ أي تغييرات تدفع حلف الناتو إلى تغيير قواتنا وطريقة ترتيبها حتى الآن»، موجّها رسالة مباشرة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلا: «بوتين يستهين بالحلف»، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبسؤاله عن الهجوم الأوكراني المضاد، قال ستولتنبرج: «الأوكرانيون يحرزون تقدما، لكن هناك الكثير من عدم اليقين، وحلف الناتو لديه مناقشات مستمرة حول كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا، والطريق نحو السلام».

أمين عام حلف الناتو: على الأوكرانيين تحديد شروط السلام

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى أنّ على الأوكرانيين تحديد شروط السلام ودور الحلف هو دعمهم، كما تطرق ستولتنبرج إلى الدعم الواسع لأوكرانيا الذي أظهره الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.