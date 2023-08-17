طرح أرز بلدي بأسعار مخفضة في مطروح.. والكيلو بـ 22 جنيها

أعلنت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، عن طرح أرز بلدي في فرع شركة الجملة بمركز ومدينة سيدي براني غرب مطروح، بأسعار مخفضة على أن يصل سعر الكيلو 22 جنيها الكيلو.

أسعار الأرز والزيت في مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر الأرز اليوم في منافذ التموين وصل 22 جنيها للكيلو، والأرز الهندي بسعر 20 جنيها للكيلو، وسعر الزيت يسجل 45 جنيها للزجاجة عبوة 800 جرام.

توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية

وأشارت وكيل وزارة التموين بمطروح إلى أن المديرية تحرص على توفير السلع الغذائية الأساسية لجميع المواطنين تحت إشراف وزارة التموين بأسعار أرخص من الأسواق، في جميع المنافذ التابعة للتموين في مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة، مثل السكر والزيت والأرز.

قوافل غذائية في القرى

وأوضحت وكيل تموين مطروح، أن المديرية تنظم قوافل غذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية في المناطق النائية البعيدة عن المدن من خلال سيارات مواد غذائية متنوعة من بينها السلع الأساسية، بالإضافة إلى الدقيق والسمن والفول والعدل والفاصوليا واللوبيا والألبان والجبن، والمنظفات والزيوت بأنواعها الذرة وعباد الشمس ويجرى بيع هذه المنتجات بسعر مخفض يصل إلى 20%.