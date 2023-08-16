أسعار الأرز اليوم في الأسواق.. تراجع مستمر وتوقعات بمزيد من الانخفاض

تواصل أسعار الأرز اليوم تراجعها في الأسواق المصرية، وتختلف قيمة التراجع حسب كل نوع، والمتجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، بحسب تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

تراجع مستمر

وأضاف أبوصدام أنّ تلك الانخفاضات مستمرة في الأسواق منذ عدة أشهر حتى الآن، وازدادت بداية من شهر أغسطس الجاري، نظرا لبدء موسم حصاد الأرز، وتوجد توقعات قوية بتلك التراجعات التي تشهدها الأسواق الفترة الحالية، وتوقعات أخرى بمزيد من الانخفاض.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ الفترة الحالية تشهد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على شراء الأرز، نظرا لانخفاض الأسعار الفترة الحالية، وباعتباره وجبه أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للعديد من المواطنين.

أسعار الأرز اليوم

وتابع حسين أبوصدام، أنّ سعر طن أرز الشعير يتراوح بين 10 و13 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة 20000 جنيه، والأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة وصل إلى 18500 جنيه، كما يباع كيلو الأرز في منافذ التموين بـ13 جنيها، ووصل سعر كيلو أرز التجزئة إلى 25 بدلا من 30 جنيها.