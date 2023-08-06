أسعار الأرز اليوم في التموين والمجمعات الاستهلاكية.. تنخفض عن الحر

تستقر أسعار الأرز اليوم في منافذ التموين بالسعر المدعم لحاملي البطاقات، وفي المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر المخفض عن أسعار الأرز في المحال والسلاسل التجارية، والذي تطرحه وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين غير حاملي البطاقات وغير المدرجين على منظومة الدعم.

أسعار الأرز اليوم

وتنخفض أسعار الأرز اليوم في منافذ التموين والمخصص لأصحاب البطاقات عن أسعار الأرز في الأسواق، كالتالي:

- يبلغ سعر كيس الأرز الأبيض المعبأ وزن 1 كيلو جرام 12.60 جنيه.

- تطرح وزارة التموين الأرز بالسعر الحر لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 20 جنيها في المجمعات الاستهلاكية.

- سعر الأرز في الأسواق والسلاسل الخاصة يتراوح سعره من 25 حتى 30 جنيها.

استقرار أسعار الأرز

وكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت لـ«الوطن» استقرار أسعار الأرز في الأسواق مع توافره، موضحة أنّ قرار الهند بوقف تصدير الأرز لا يؤثر على السلعة الاستراتيجية في السوق المصرية، وخاصة أن مخزون الأرز يتخطى 5 أشهر، فضلا عن قرب موسم حصاد الأرز في أكتوبر المقبل، ما يضاعف ويعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.

فيما تراجع نهاية الأسبوع الماضي، سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بقيمة 1100 جنيه؛ ليسجل الطن سعر 19 ألفًا و400 جنيه.