فيضانات تضرب ألمانيا.. شاهد لحظة غمر واندفاع المياه داخل المنازل (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء واسعة من ألمانيا، خلال الساعات القليلة الماضية، في حدوث فيضانات اجتاحت الشوارع وأسقطت الأشجار، وأدت إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت.

اجتاحت العاصفة جنوب غرب ألمانيا مساء الأربعاء، وألقت كميات هائلة من المياه وأطلقت أكثر من 25 ألف صاعقة في غضون ساعة تقريبًا، وقالت خدمة الإطفاء بالعاصمة الألمانية فرانكفورت إنها اجرت أكثر من 500 عملية إنقاذ حتى صباح الخميس يتعلق بالعاصفة، مضيفة أنه كان هناك أكثر من 350 حالة لتدفق المياه إلى المباني وتساقط 17 شجرة، مشيرة إلي أنه جرى استدعاء موظفين خارج الخدمة للمساعدة.

فيضانات ألمانيا تتسبب في اندفاع المياه من المنازل

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر تطبيق «إكس»، تويتر» سابقا، مشاهد لمقطع فيديو يظهر لحظة اندفاع المياه من داخل المنازل بشدة في مدينة فرانكفورت، وذلك ما أثار اندهاش عدد كبير من المتابعين.

سقوط الأشجار وتضرر المركبات في ألمانيا

وقالت خدمة الإطفاء إن الشوارع والمناطق السكنية المنخفضة في ألمانيا غمرتها المياه بسرعة، فيما سقطت الأشجار وتضررت المركبات، حيث تضررت مدينة جيلسنكيرشن، وقام عمال خدمة الطوارئ بإنقاذ المواطنيت من المركبات في العديد من الأنفاق على الطرق السريعة.

ووفقا للصحف الألمانية، قال الخبراء إن تغير المناخ يزيد من وتيرة وشدة الفيضانات في ألمانيا، حيث تعرضت المناطق الغربية في ألمانيا، وهي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن لفيضانات كارثية تسببت في مقتل أكثر من 180 شخصًا عام 2021.