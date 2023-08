25 ألف صاعقة تضرب ألمانيا خلال ساعة وفيضانات تغلق مطار فرانكفورت (فيديو)

شهدت ألمانيا هطول أمطار غزيرة، اليوم الخميس، تسببت في حدوث فيضانات عنيفة، أدت إلى إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد والمركز الأوروبي الرئيسي، حسبما أعلنت السلطات الألمانية قبل قليل.

واجتاحت العاصفة جنوب غرب ألمانيا مساء الأربعاء، مصحوبة بهطول كميات هائلة من مياه الأمطار، كما تسببت في إطلاق أكثر من 25 ألف صاعقة، في غضون ساعة تقريباً.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن كميات كبيرة من المياه تراكمت داخل مطار فرانكفورت مساء الأربعاء، وتم تعليق الرحلات الجوية لأكثر من ساعتين.

وقال مسؤولون في المطار إنه جرى إلغاء حوالي 90 رحلة جوية، بحلول الساعة 11 مساءً، كما تم تحويل 23 رحلة متجهة إلى فرانكفورت، إلى مطارات أخرى.

#SevereWeather

Severe flash floods in #Frankfurt, Germany.



Due to the intense storms of the last few hours, there has been significant flooding in the area, inundating the airport and cutting off air traffic. pic.twitter.com/I69CwFPLLa