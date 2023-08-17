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25 ألف صاعقة تضرب ألمانيا خلال ساعة وفيضانات تغلق مطار فرانكفورت (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
07:33 م | الخميس 17 أغسطس 2023
فيضانات ألمانيا

فيضانات ألمانيا

شهدت ألمانيا هطول أمطار غزيرة، اليوم الخميس، تسببت في حدوث فيضانات عنيفة، أدت إلى إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد والمركز الأوروبي الرئيسي، حسبما أعلنت السلطات الألمانية قبل قليل.

واجتاحت العاصفة جنوب غرب ألمانيا مساء الأربعاء، مصحوبة بهطول كميات هائلة من مياه الأمطار، كما تسببت في إطلاق أكثر من 25 ألف صاعقة، في غضون ساعة تقريباً.

فيضانات ألمانيا تتسبب بإغلاق مطار فرانكفورت

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن كميات كبيرة من المياه تراكمت داخل مطار فرانكفورت مساء الأربعاء، وتم تعليق الرحلات الجوية لأكثر من ساعتين.

إلغاء الرحلات الجوية بسبب الفيضانات في ألمانيا 

وقال مسؤولون في المطار إنه جرى إلغاء حوالي 90 رحلة جوية، بحلول الساعة 11 مساءً، كما تم تحويل 23 رحلة متجهة إلى فرانكفورت، إلى مطارات أخرى.

وأدت الأمطار الغزيرة في أجزاء من جنوب غرب ووسط ألمانيا إلى غمر الشوارع، وقالت خدمة الإطفاء إنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص من سياراتهم، حيث غمرت المياه العديد من الأنفاق على الطرق السريعة.

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بقلم سارة ثروت