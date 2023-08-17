«عروسة بحر» على شاطئ الإسكندرية.. الدلافين تزين رمال «إسحاق حلمي»

تزينت رمال شاطئ إسحاق حلمي في الإسكندرية، بعروسة بحر ودلافين وكائنات بحرية على الرمال، وسادت حالة من البهجة بين رواد الشاطئ، الذين شاركوا في الأنشطة المختلفة التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، ضمن برامجها المتعددة.

النحت على رمال شاطئ إسحاق حلمي

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ المديرية قامت بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من خلال الإدارة العامة للشباب وإدارة الطلائع، بعمل يوم ترفيهي لمرتادي شاطئ إسحاق حلمي.

وتضمن اليوم، تنفيذ إدارة الطلائع مسابقة نحت على رمال الشاطئ بمشاركة طلائع شعبة الفن التشكيلي بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والنشء، ومرتادي الشاطيء، وتم تنفيذ نماذج نحت لقلعة قايتباي ودولفين وعروس البحر.

معرض أندية الفتاة

وأوضحت صفاء الشريف، أن الإدارة العامة، أقامت معرضًا لمنتجات أندية الفتاة والمرأة، تضمنت أعمال كروشية وإكسسوارات ومنتجات طبيعية، ورسم حناء ورسم على الوجوة مجانًا لمرتادي الشاطيء.

وقالت: «نسعى لتقديم أنشطتنا للمواطنين في كل شارع وشاطئ وميدان بالإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية لتوسيع قاعدة المشاركة، وزيادة أعداد المستفيدين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 في تنمية القدرات الإبداعية».