«رياضة الإسكندرية» تعلن نتائج الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، جدول ترتيب فرق مجموعات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، الذي أطلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بين مراكز الشباب، الذي يشارك فيه 24 فريقًا، يمثلوا مراكز الشباب مقسمين إلى أربع مجموعات، واحتل مركز شباب العامرية والبرج الجديد والحرمين والحرية صدارة المجموعات الأربعة.

متصدري دوري المجموعات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ« الوطن»، إن دوري هذا العام يعد النسخة العاشرة، وفي الأسبوع الثالث من انطلاقه، تصدر مركز شباب العامرية المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تصدر مركز شباب برج العرب الجديدة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تصدر مركز شباب الحرمين المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وأخيرًا تصدر مركز شباب الحرية المجموعة الرابعة ولديه 7 نقاط.

دوري مراكز الشباب تحت رعاية الرئيس

وأشارت الشريف، إلى أنّ نجاح دوري مراكز الشباب جاء نتيجة اشتعال المنافسة بين فرق مراكز الشباب والدوري، الذي تنظمه وزارة الشباب و الرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، ويقام دوري مراكز الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ترتيب المجموعات