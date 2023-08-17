متحدث «التعليم»: استراتيجية التطوير الجديدة تستهدف الطالب والمعلم

قال شادي زلط، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوزارة، تستهدف عمليات التطوير والارتقاء بالمنظومة ككل، موضحًا أن الاستراتيجية تتضمن الطالب والمُعلم.

حوار مجتمعي موسع للارتقاء بالمنظومة

وأضاف زلط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توصيات مهمة خرجت من هذه الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التعليم عبر حوار مجتمعي موسع، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة ككل، وعلى رأسها تطوير مهارات المٌعلم.

تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

وشدد متحدث التعليم، على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بأهمية تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مبينًا أن المدارس التكنولوجية والتطبيقية نجحت في تغيير النظرة التقليدية للتعليم الفني.