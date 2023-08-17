«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات التخلفات لاختبارات القبول بمدارس «stem»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، إيماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين «stem».

مواعيد أداء امتحانات التخلفات

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيجري السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، إذ تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي:

- الاثنين 21 أغسطس «stem بنين - بنات».

- الثلاثاء 22 أغسطس «stem بنين - بنات».

- الأربعاء 23 أغسطس «الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس».

وأضافت الوزارة، أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمي للوزارة.