تعليم البحيرة: تجهيز 19 لجنة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

استعدادات البحيرة لامتحانات الدور الثاني الثانوية العامة

وشدد وكيل تعليم البحيرة على رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والمقرر انطلاقها بعد غد السبت الموافق 19 أغسطس 2023 التي تستمر حتى الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري.

عدد طلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ 5465 طالب وطالبة بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وشدد وكيل تعليم البحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر

وأكد عمل تنفيذ بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات

ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات