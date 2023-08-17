استقرار أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك، استقراراً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، حيث استقر عند مستوى 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتسعترض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك (CIB)

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع تبعاً للبنك التجاري الدولي (CIB).

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنية للشراء، وسجل 8.43 جنية للبيع، تبعاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.