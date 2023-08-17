أحد أهالي مطروح يشيد بمشروع استغلال الأمطار: كنا ننقل المياه بـ«الكارو»

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاء مع أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة.

مشروع استغلال مياه الأمطار

وقال يحيى محمود مفتاح، أحد أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة، إنه يزرع تين وزيتون، إذ يمتلك منطقة معينة، موضحا أن عدد أفراد أسرته من 20 إلى 25 فرداً موزعين على 4 أو 5 بيوتا.

وأضاف «مفتاح» أن السيول كانت تجرف أرضه رغم وجود سدود «نواشف» ليست مبنية بالأسمنت، ومن ثم تجرفها المياه بسهولة، ما تخرب الأرض الزراعية، ولكن بفضل مشروع مياه الأمطار أصبح فروع شجرة التين كثيرة، وتروي الأرض يومين أو ثلاثة.

إنشاء خزانات وسدود

وطالب بضرورة إنشاء خزانات أخرى، فهناك أرض تحتاج إلى سدود، لافتا إلى أن الخزانات لها فائدة للمواطنين من حيث الشرب أو الزراعة، خاصة أن وسيلة نقل المياه منذ حوالي 20 عاما في المنطقة كانت عن طريق عربة «الكارو».