محافظ مطروح يبحث مع قنصل الصين التعاون المشترك وفرص الاستثمار

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، بالقنصل يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والوفد المرافق، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

فرص استثمارية في مطروح

وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة تمثل بوابة مصر الغربية، وتطل على جنوب ساحل البحر الأبيض المتوسط بامتداد ساحلي 450 كيلو، وبعمق صحراوي 400 كيلو، وما تتمتع به من تعدد وتنوع للموارد والإمكانات التنموية والاستثمارية، مع إمكانية عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمطروح وتعددها مع توافر كافة البيانات والمعلومات الموضحة لتلك الفرص ومواقعها ومساحتها.

ثقة وتعاون بين مصر والصين

وأشاد القنصل يانج يي قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية بمدى الترحيب، مؤكدا حجم الثقة والتعاون المتبادل بين مصر والصين وامتداده التاريخي، مع تعاظم أعداد السياحة الصينية إلى مصر ومنها مطروح للاستمتاع بجمال شواطئها والطبيعة الخلابة خاصة بسيوة وما تنال من إعجاب وترويج لاستمتاع الصينين بالسياحة البيئية هناك.

رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون في البحث العلمي بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجانب الصيني، مشيرا إلى إعلان إحدى الجامعات الصينية منحة استكمال الماجستير للطالبة على الدفعة الأولي لخريجي كلية الذكاء الاصطناعي بفرع الأكاديمية بالعلمين.