خطوات تعديل البيانات والرغبات للطلاب المتقدمين لجامعة المنيا الأهلية

قال الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، إنه في إطار إتاحة الفرصة للطلاب الذين أنهو إجراءات التقدم لجامعة المنيا الأهلية لتعديل رغباتهم؛ جرى إرسال بريد إلكتروني لجميع من سبق وتقدم بنجاح على الموقع.

إرسال بريد إلكتروني للطلاب

وأوضح رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ البريد الإلكتروني يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب، الذي يمكن من خلالهما، الدخول على موقع التقدم لجامعة المنيا الأهلية، ثم الضغط على رابط «تعديل البيانات والرغبات»، وبعد ذلك، إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الذي تم إرسالهما له.

إجراءات التسجيل والتقدم الإلكتروني

والتقى رئيس جامعة المنيا بأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية، وأجرى معهم حوارًا، رد من خلاله على جميع استفساراتهم بخصوص إجراءات التسجيل والتقدم الإلكتروني للجامعة والتعديل للرغبات، والمصروفات الدراسية، والقواعد المتبعة لآلية قبول الطلاب، والضوابط المنظمة لذلك، وأسلوب ترتيب الرغبات، ونتيجة التنسيق بناء على رغبات الطالب التي تم تسجيلها، ومرحلة ما بعد التنسيق.

وتضم جامعة المنيا الأهلية 7 كليات وهي: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاقات العامة وإدارة الأعمال.