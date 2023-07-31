مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة، حيث بلغت المصروفات في العام الماضي 59 ألف جنيه، طبقا للصفحة الرسمية لجامعة المنيا، ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة، ولغة الدراسة الإنجليزية، في ببرنامج الصيدلة الاكلينيكية «Pharm – D» الذي انطلق في العام الدراسي الماضي.

مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

وقال مسؤول في جامعة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة قد ترتفع بقدر بسيط هذا العام، حيث من المقرر إضافة 6 كليات جديدة وفقا لما أعلنه مجلس جامعة المنيا قبل أشهر لكن حتي الآن فالجامعة لديها كلية واحدة وهي ببرنامج الصيدلة اللكلينيكية.

مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

وبعد معرفة مصاريف جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة، يجب على الطلاب تحضير الأوراق المطلوبة للقبول بكلية الصيدلة جامعة المنيا الأهلية بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وتشمل:

- استمارة نجاح الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية، نموذج 2 جند.

- نموذج 6 جند للذكور لتأجيل التجنيد.

- بطاقة الترشيح، ظرف ورق أبيض.

- حافظة بلاستيكية مغلقة بكبسولة، صورة البطاقة الشخصي.

- إيصال سداد الرسوم وكان في العام الماضي 59000 + 1500 مصروفات إدارية.

طريقة دفع المصروفات الدراسية في جامعة المنيا الأهلية

وتتم دفع مصروفات جامعة المنيا الأهلية من خلال بطاقة الائتمان «الفيزا كارت»، بمقر تسليم ملف الطالب، أو بأحد البنوك المصرية عن طريق حساب جامعة المنيا الأهلية الذي يمكن معرفته بمقر تسليم الملفات.