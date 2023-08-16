رابط وتعليمات التقديم في جامعة المنيا الأهلية.. 7 كليات متاحة

أعلنت جامعة المنيا الأهلية، رابط وتعليمات التقديم للكليات الـ7 المتاحة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وهي «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاقات العامة وإدارة الأعمال».

رابط التقديم بجامعة المنيا الأهلية

وقال رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، في تصريحات لـ«لوطن»، إنه يمكن لجميع الطلاب التقديم بكليات جامعة المنيا الأهلية، من خلال هذا الرابط (من هنا)، واتباع الخطوات التالية:

-إنشاء حساب وسيصلك أسم مستخدم وكلمة مرور على البريد الإلكتروني المسجل، ويرجى الاحتفاظ به سرًا.

-استكمال حقول البيانات المطلوبة.

-تحميل ملف PFF يحوي صورة شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

-دفع مصاريف التقدم إلكترونيا من خلال بطاقة بنكية أو كود فورى الذي سيظهر لك والدفع باستخدامه على أي ماكينة فورى، مع العلم أن مصروفات التقدم الإدارية بقيمة 1500 جنيه لا ترد.

-عقب إتمام عملية الدفع سيتم تفعيل طلب التقدم آليا ويمكنك طباعة إيصال التقدم.

ملاحظات مهمة للتقديم بجامعة المنيا الأهلية

- الاحتفاظ بحساب الدخول الخاص بك بطريقة سرية، ويمكنك الدخول به مرة أخرى وتعديل الرغبات حتى موعد غلق التقدم.

- يمكن لطلاب الثانوية العامة العام السابق التقدم بشرط الحصول على الحد الأدنى للكليات العام الماضي.

- لن يتم تفعيل طلب التقدم إلا بعد إتمام عملية الدفع إلكترونيًا.