كليات التربية النوعية المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

يوجد العديد من كليات التربية النوعية المتوفرة في تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أمام طلاب الثانوية العامة، إذ يمكن التقديم بها في الرغبات الخاصة بهم في التنسيق، بعد توافرها في أكثر من محافظة.

كليات التربية النوعية في تنسيق المرحلة الثانية

وحددت وزارة التعليم العالي العديد من كليات التربية النوعية المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 وهي:

- تربية نوعية الإسكندرية.

- تربية نوعية الزقازيق.

- تربية نوعية الفيوم.

- تربية نوعية المنصورة.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية المنوفية بأشمون.

- تربية نوعية المنيا.

- تربية نوعية أسوان.

- تربية نوعية أسيوط.

- تربية نوعية بنها.

- تربية نوعية بورسعيد.

- تربية نوعية جنوب الوادي.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية.

- تربية نوعية دمياط.

- تربية نوعية سوهاج.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- تربية نوعية طنطا.

- تربية نوعية عين شمس بالقاهرة.

أقسام كلية تربية نوعية

ويتاح للطلاب العديد من الأقسام للدراسة بها في كلية تربية نوعية وهي:

- قسم التربية الموسيقية.

- قسم التربية الفنية.

- قسم الاقتصاد المنزلي.

- قسم تكنولوجيا التعليم.

- قسم الإعلام التربوي.

- قسم العلوم التربوية والنفسية

شروط القبول في كلية تربية نوعية

وحددت الوزارة أنه يمكن للطلاب القبول والتقديم في كليات التربية النوعية بشرط أن يكون الطالب حاصل علي المجموع المحدد لها في التنسيق لهذا العام، وأن يجري الطالب اختبارات القدرات في الأقسام المطلوب بها اختبارات وهي الفنية والموسيقية والمسرح التربوي.