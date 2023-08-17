توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية.. «شوف مجموعك جايبها ولا لأ»

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات بالمرحلة الثانية وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويرغب عدد كبير في معرفة توقعات تنسيق كلية التمريض وغيرها من الكليات المتبقية للشعبة العلمية.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية

وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المجلس لم يتخذ أي قرارات بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين في كليات التمريض أو الزراعة، منوها بأن توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى عن العام الماضي بواقع 6 درجات على الأقل، وسجل الحد الأدنى لكلية التمريض العام الماضي 284 درجة.

وعن سبب ارتفاع درجات الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض، قال المصدر إنه يرجع إلى إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات، ما يتيح لكل الطلاب في المحافظات الالتحاق بالكليات المختلفة.

تنسيق الجامعات 2023

وأكدت مصادر أن أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة وهادئة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن غلق باب التسجيل للرغبات سيكون مساء السبت المقبل.