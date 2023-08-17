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متى تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة؟.. مصادر توضح

كتب:

أحمد أبوضيف
08:53 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

يواصل طلاب الشهادة الثانوية العامة، البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة، بعد أن انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب وانطلاق الثانية، وهو ما كشفت عنه مصادر في وزارة التعليم العالي، مؤكدة أنّ أعمال تسجيل الرغبات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات حتى الآن.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة  سيكون خلال مدة زمنية أقصاها 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات، ويُتوقع أن يوجّه وزير التعليم العالي، بمد موعد عمل المرحلة، لتنتهي الأحد المقبل بدلا من السبت، على أن يكون الأربعاء المقبل أقصى موعد لإعلان نتيجة المرحلة وتوزيع الطلاب على الكليات.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.