محمد ثروت: مهرجان العلمين الجديدة خلق حالة ترفيهية غير مسبوقة في مصر

قال الفنان محمد ثروت، إنّه سعيد لأن مدينة العلمين الجديدة تستضيف مهرجان العلمين في دورته الأولى، تحت شعار «العالم علمين»، لافتًا إلى أنه وجهة سياحية جميلة جدا وعلى أعلى مستوى.

مدينة العلمين

أضاف «ثروت»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، في الحلقة الأولى من برنامج «الجزيرة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين تقدم خدمات ترفيهية متنوعة لزائريها، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية.

وتابع الفنان، أن مدينة العلمين تغيرت بشكل كامل، وأصبحت وجهة سياحية رائعة جدا، متوقعا أن تتغير إلى الأفضل في السنوات، مؤكدًا أنّ مهرجان العلمين الجديدة خلق حالة ترفيهية غير مسبوقة في مصر، لافتًا إلى أن العلمين ارتدت ثوبا جديدا، حيث أصبحت تتضمن مناظر رائعة والجو الجميل والمنعش نهارا وليلا.

أماكن جميلة ورائعة

وواصل: «أتمنى أن يزور المصريون مدينة العلمين، وبخاصة أن مصر فيها أماكن جميلة ورائعة أفضل من أي دولة بالعالم، وكلها في المتناول، ويكفي أن المصريين سعداء بالعلمين».