«سيناء أرض التجلي الأعظم» ملتقى علمي بالمتحف المصري بالتحرير الإثنين المقبل

تحت عنوان «سيناء أرض التجلي الأعظم» ينظم المتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ملتقى علميا حول سيناء، وذلك بالقاعة رقم 39 بالدور الأرضي للمتحف، وذلك من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

المحاضرون بملتقى «سيناء أرض التجلي الأعظم»

وأوضح المتحف، أن الملتقى العلمي «سيناء أرض التجلي الأعظم» سيحاضر به كل من الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني، وأيمن فايز، فنان تشكيلي، وملاك نصحي، مفتش آثار بإدارة المتاحف الكبرى التابعة لوزارة السياحة والآثار.

إبراز الهوية الفريدة لمنطقة سانت كاترين

وفي سياق متصل، قالت وزارة السياحة والآثار، إن مشروع تطوير التجلي الأعظم، يهدف إلى إبراز الهوية الفريدة لمنطقة سانت كاترين، التي احتضنت الأديان السماوية الـ3، إلى جانب الأماكن الروحانية الفريدة الأخرى، مثل وادي الراحة، وجبل موسى وجبل كاترين، وهو ما يقدم تجربة سياحية روحانية فريدة للسائح.

وأضافت وزارة السياحة، أن أعمال التطوير الكاملة بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم شمل إنشاءعدد من المنشآت الفندقية منها النزل البيئية والفنادق الجبلية بمختلف الدرجات السياحية بإجمالي طاقة فندقية جديدة تبلغ حوالى 514 غرفة فندقية.