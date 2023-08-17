القبض على عاطل لاتهامه بتجارة المخدرات في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف في محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، القبض على عامل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة المركز.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية تشير إلى ورود معلومات بقيام أحد العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع بدائرة المركز وتسلمه كمية كبيرة من الحشيش لبيعها.

ضبط المتهم

ورصدت تحريات النقباء محمد عبد الباسط وحجازي محمد، معاوني مباحث مركز فايد، أحد الأشخاص بمنطقة فنارة التابعة لدائرة مركز فايد، يدعى «ا.ع»، مسجل خطر لبيعه المواد المخدرة بنطاق المركز، فيما أشارت التحريات أسبقية اتهامه في العديد من القضايا ما بين مخدرات، واستعراض قوة وهتك عرض ومقاومة سلطات واتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها على نطاق واسع.

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الإسماعيلية وبمواجهته اعترف بحيازته، للمخدرات بقصد الاتجار وحررت الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وضبطه بكمية كبيرة من المخدر، وواجهت جهات التحقيق المتهم بتحريات ضباط المباحث الجنائية حول نشاطه واتجاره في المخدرات.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق تقرير المعمل في أوراق القضية.