محافظة الإسماعيلية: صدرنا مانجو بـ 27 مليون دولار في 5 سنوات

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن تصدير المحافظة كميات كبيرة من المانجو خلال الخمس سنوات الماضية، بلغت قيمتها 27 مليون و358 ألف دولار إلى العديد من الدول العربية والأوربية.

وأضافت المحافظة في بيان رسمي أن متوسط ما يتم تصديره سنوياً بلغ 5 مليار و400 مليون دولار تقريباً، وهو ما يثبت جودة وأهمية محصول المانجو في المحافظة.

محافظ الإسماعيلية: نستهدف زيادة الاستثمار الزراعي

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المحافظة تستهدف العمل علي زيادة الاستثمار الزراعي والتوسع في زراعة المانجو بهدف زيادة الكميات المُصدرة سنوياً.

وأضاف أن المحافظة تعقد علي هامش مهرجان المانجو يوم السبت المقبل ملتقى تصديري يضم العديد من الملحقين التجاريين لبحث زيادة الكميات المُصدرة، وفتح أسواق جديدة خارج مصر.

وأشار «بشارة»، إلى أن أصناف المانجو التي يتم زراعتها في الإسماعيلية تعتبر من أجود الأصناف مقارنة بأصناف يتم زراعتها في دول أخرى، وهو ما كان سببا في إقبال على تصدير المانجو لبعض الدول.

وقال إن مهرجان المانجو سينطلق الجمعة المقبلة ويستمر حتى السبت لعقد جلسات مع بعض الشركات والمُصدرين للمناقشة حول كيفية زيادة الرقعة الزراعية إلى جانب زيادة الكميات المُصدرة.