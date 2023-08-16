تشهد محافظة الإسماعيلية، انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع إعلان مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسماعيلية وأماكنها، لوقاية الصغار من مخاطر إصابتهم به، على أن تتم في جميع الوحدات الصحية المنتشرة في المحافظة، ومراكز أبوصوير وفايد والتل الكبير والقصاصين والقنطرة شرق والقنطرة غرب.

مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسماعيلية وأماكنها

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن مواعيد حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال في الإسماعيلية وأماكنها، ستبدأ من الأحد المقبل، وتستمر حتى الأربعاء 23 أغسطس.

وأضاف «حطب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى عمر 10 سنوات، في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، والمتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي العالمي والإقليمي للمرض.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال 2023، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في محافظة الإسماعيلية، دون التقيد بشروط محل الميلاد نهائيًاً.

أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسماعيلية

وقال إن أماكن حملة تطعيم شلل الاطفال في الإسماعيلية، تشمل مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية المنتشرة في مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب وأحياء أول وثانِ وثالث الإسماعيلية وجميع وحدات طب الأسرة المنتشرة في القرى.

وأشار «حطب» إلى تشكيل الفرق المتحركة لطرق الأبواب من منزل لمنزل والمنتشرة فى العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، واستهداف التواجد بجوار المساجد الكبرى والكنائس وفي المواقف العامة الكبري ومواقف النقل الداخلي في المحافظة.

وقال إن مصر أعلنت عام 2006 خلوها من مرض شلل الأطفال بشكل كامل، مشيرًا إلى أن آخر حالة تم تسجيلها كانت في عام 2004، ووزارة الصحة مستمرة في تطعيم الأطفال لرفع مناعتهم والتأكد من عدم غصابتهم بأي أمراض.