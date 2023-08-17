محافظ الإسماعيلية: نسعى لفتح أسواق جديدة وتصدير المانجو إلى لصين

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن وزارة الزراعة تجري حالياً جلسات تفاهم مع السفارة الصينية، لفتح أسواق جديدة لمحصول المانجو من الإسماعيلية إلى الصين.

وأضاف محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي أن هناك تنسيقا مستمرا بين فريق عمل وزارة الزراعة والسفارة الصينية بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصيني أمام المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصيني على دخول المانجو المصري للسوق الصيني في سبتمبر المقبل 2023.

انطلاق مهرجان المانجو غداً

وقال اللواء شريف بشارة إن المحافظة أنهت كل الاستعدادات لمهرجان المانجو المقرر انطلاقه غداً الجمعة في تمام الساعة الخامسة عصراً، بديفيليه أمام ديوان محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي.

وأضاف اللواء شريف بشارة أن المحافظة ستعقد ملتقى تصديري لتجار المانجو في اليوم الثاني للمهرجان، لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

مهرجان المانجو في الإسماعيلية

وينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية، غداً الجمعة ويضم عدة عروض فنية في شارع محمد علي يعقبه حفل مسائي في منطقة نمرة 6 بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور، والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوع المهرجان.