تحرير 210 محاضر في حملات تموينية مكثفة بقرى المنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري في مختلف المراكز بالمحافظة.

تكثيف الحملات التموينية في محافظة المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 210 مخالفات تموينية متنوعة، من خلال المرور المكثف علي المخابز لمنع التلاعب في الوزن والاهتمام بالنظافة، والمرور علي المحال التجارية والمطاعم والأسواق بهدف ضبط الأسواق.

التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة علي مدار الأسبوع بغرض ضبط أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً أن المضبوطات التي يتم الامساك بها يتم التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنتهاء التحقيقات.

وأوضح أن هناك تنسيق بين مديرية التموين وباقي الجهات المعنية من خلال شن الحملات التفتيشية وفق توجيهات محافظ المنوفية، مؤكداً أن الحملات اليومية سواءً في الصباح أو المساء تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة وضبط الأسواق من جهة أخري ومنع الغش التجاري.