إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة مساء اليوم الخميس، بينهم 3 أطفال بإصابات حرجة، جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى محور 30 يونيو بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية وقوع حادث انقلاب سيارة، بترعة الإسماعيلية، أسفل كوبري محور 30 يونيو قرب قرية المحسمة بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بغيبوبة تامة من بينهم 3 أطفال.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المصابين وصلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، في حالة خطرة مصابين بغيبوبة تامة وتوقف في القلب والتنفس، وجروح وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلا من يسرى كمال جابر 32 عاما، وروز ناصر على جابر 3 سنوات، وناصر على جابر على 43 عاما ورهف ناصر على 13 عاما، وأحمد ناصر على المنشاوي 10 سنوات، وعلاء على المنشاوي 21 عاما، وجميعهم من مركز ومدينة القصاصين.