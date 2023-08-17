خريطة كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في المرحلة الثانية للتنسيق بالمحافظات تشغل المئات من الطلاب وأسرهم في شتى أنحاء المحافظات، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ونتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، ثم البدء في تنسيق المرحلة الثانية، وذلك رغبة في الالتحاق بهذه الكلية، لما فيها من تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب احتياجات سوق العمل.

وتنشر «الوطن» خريطة كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في المرحلة الثانية للتنسيق بالمحافظات، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

خريطة كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في المرحلة الثانية للتنسيق بالمحافظات

وحددت وزارة التعليم خريطة كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في المرحلة الثانية للتنسيق بالمحافظات، والأماكن الشاغرة للطلاب تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، التي تضمنت تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، موضحة أنّ الكلية بها تخصصات جديدة تتطلبها سوق العمل، وهي توجد في الجامعات التكنولوجية، مثل وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، والتي بدأ التنسيق بها اليوم.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 مجموعة من البرامج المتخصصة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- التدريبات العملية تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- الكلية بها معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

- تهتم الكلية بتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين، وريادة الأعمال.

- الكلية بها معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

- التدريبات العملية التي تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني.

برامج جامعة بني سويف التكنولوجية

تشمل جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة 5 برامج كالتالي:

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج الميكاترونكس.

برنامج الأوتوترونكس.

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

كليات التكنولوجيا والصناعة والطاقة 2023 في مصر

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).