مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة.. تبدأ من 15 ألف جنيه

تعد جامعة طيبة التكنولوجية، إحدى أحدث الجامعات التي أنشئت على أرض الأقصر، ويهتم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمعرفة مصاريف الكليات بها في 2023، والأوراق المطلوبة وبرامجها الدراسية.

مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

وأعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023، والتي جاءت كالتالي: 15 ألف جنيه لطلاب الفرقة الأولى، و15 ألف جنيه لطلاب الفرقة الثانية، و20 ألف جنيه لطلاب الفرقة الثالثة، و20 ألف جنيه لطلاب الفرقة الرابعة.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023

وتضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، برنامجين دراسيين هما: تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي علوم

- تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي رياضة

- تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

البرامج المتاحة للدبلومات الفنية

- تكنولوجيا الصناعات الخشبية (فني صناعي).

- تكنولوجيا التصنيع الغذائي (فني زراعي).

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية

- بطاقة الترشيح (المطبوعة من على موقع التنسيق الإلكتروني).

2- أصل شهادة الثانوية أو الدبلوم وليس مستخرج بالدرجات + 3 صور منها.

3- أصل شـهادة الميلاد (حديثة) + 3 صور منها.

4- 8 صور شخصية.

5- صورة البطاقة الشخصية للطالب عدد 3 صور.

6- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب عدد 3 صور.

7- نموذج 2 جند (للطلاب الذكور فقط).

8- نموذج 7/6 جند (للطلاب الذكور فقط).

9- استمارة القيد (تملأ بمعرفة ولي الأمر وتوقيعه وعلى مسئوليته).

10- الكشف الطبي، سيُخطر الطالب بميعاد ومكان الكشف الطبي.

11- المصروفات الدراسية، طريقة الدفع في أي فرع للبريد المصري، تحت مسمى «مصروفات الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة بالأقصر».

فرص العمل

وأوضحت الجامعة، أن فرص العمل المتاحة للخريجين ستكون في المؤسسات الصناعية والمؤسسات المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، والتي بدأت في وضع الهيكل والسلم الوظيفي لهذه النوعية من الخريجين، وستكون مجالات العمل بعد التخرج، هى العمل كتكنولوجي حاصل على دبلومة عليا بعد عامين أو بكالوريوس بعد أربعة أعوام في مجال التخصص بالصناعة والأعمال والمجالات التطبيقية حسب تخصص البرنامج.

مسمى الشهادة والدرجة العلمية

وأضافت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، أن مسمى الشهادة والدرجة العلمية للتخرج، هو بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص بمعدل أربع سنوات ويمكن التخرج بعد سنتين بمؤهل دبلوم عالي تكنولوجي في التخصص، كما يمكنه استكمال الدراسات العليا بعد التخرج، للحصول على الماجستير والدكتوراة المهنية، ولا يحق لجميع الطلاب استكمال الدراسة بالفرقة الثالثة والرابعة والحصول على بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، إلا فقط الطلاب الحاصلين على مجموع الدرجات المناسب للانتقال إلى هذه المرحلة طبقاً لما يحدده مجلس الجامعة سنويا.

الانتقال للفرقة الثالثة

كما أنه يحق للطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع الدرجات المناسب للانتقال للفرقة الثالثة والتخرج بعد الحصول على مؤهل دبلوم عالي تكنولوجي في التخصص، الالتحاق بالجامعة في المستقبل والحصول على بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، ولكن بعد الالتحاق بسوق العمل لمدة عام أو عامين واكتساب خبرات عملية، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل الطلاب فيما بين الجامعات التكنولوجية، ولكن للبرامج المناظرة فقط، كما يوجد تنسيق داخلي للبرامج الدراسية داخل الجامعة، بناء على الموارد البشرية والمادية بالجامعة، وترتيب الرغبات، المجموع، المواد المؤهلة.