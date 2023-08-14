تفاصيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم.. لطلاب المرحلة الثانية 2023

تعد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم، إحدى أهم الكليات المتوفرة لطلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة علمي «علوم ورياضة» في تنسيق المرحلة الثانية 2023، لما لها من مميزات متعددة، حيث أنّها توفر أقساما دراسية زاد الاحتياج لها في السوق، مما يجعل الخريج قادرًا على إيجاد فرصة عمل فور تخرجه بسهولة ويسر وبرواتب جيدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية فرع الفيوم، وأقسامها، ومصروفاتها، وشروط الالتحاق بها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل الجامعة التكنولوجية خاصة أم حكومية؟

تتبع كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة مصر الدولية التكنولوجية، وتم إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويقع فرع محافظة الفيوم في منطقة دمو.

ما أقسام كلية التكنولوجيا؟

ويبلغ عدد أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة مصر الدولية فرع محافظة الفيوم، 5 أقسام متميزة، وهي:

قسم تكنولوجيا المعلومات. قسم تكنولوجيا الميكاترونكس. قسم تكنولوجيا الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية. قسم تكنولوجيا الأوتوترونكس. قسم تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ووفقًا لبيان رسمي، فإنّ مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة مصر الدولية فرع الفيوم، للعام الدراسي المُقبل 2023/2024، جاءت كالآتي:

- المصروفات الدراسية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بالكلية التكنولوجية بالفيوم تبلغ 15 ألف جنيه.

- المصروفات الدراسية لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بالكلية التكنولوجية بالفيوم، تبلغ 20 ألف جنيه.

ماذا يعمل خريج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؟

ويقبل الكثير من الطلاب والطالبات على الالتحاق بكلية التكنولوجيا المتقدمة بالفيوم، نظرًا لأنّ مستقبلها مضمون، إذ إنّ خريجي الكلية يتميزون بدراسة أقسام مطلوبة في سوق العمل، خصوصًا فيما يخص مجالات نقل وتوليد الطاقة، والأجهزة الطبية، والأجهزة الإلكترونية، ومجالات الذكاء الاصطناعي.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ووفقًا لتنسيق العام الماضي، فإنّ تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، يتوفر في المرحلة الثالثة لطلاب شعبة علمي رياضة فقط، بسبب وجود أماكن شاغرة، إذ جاء تنسيق كلية التكنولوجيا من 254 درجة فقط، شريطة أن يكون الطالب قد خضع لاختبارات القدرات، وتمكن من اجتيازها بنجاح.