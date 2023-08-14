تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 علمي علوم

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، وبينها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 علمي علوم، موضحة أنّ الكلية بها تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، وهي توجد في الجامعات التكنولوجية، مثل جامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 علمي علوم، مرحلة ثانية في التنسيق، والتي يبدأ تنسيقها غدا، وتضم مجموعة من البرامج المتخصصة مثل الميكاترونكس والأوتوترونكس وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

- تهتم الكلية بريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين.

- الكلية تعتمد على تدريب الطلاب عمليا بنسبة 60% و40% دراسة نظرية.

- التدريب يتم داخليا وخارجيا.

- الكلية بها معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

- التدريبات العملية تهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني.

برامج جامعة بني سويف التكنولوجية

- تشمل جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة وبها 5 برامج أساسية، كما يلي.

- برنامج الميكاترونكس.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

- برنامج الأوتوترونكس.

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

الجامعات التكنولوجية

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).