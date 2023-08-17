إصابة شخصين في حادث مروري بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية بطريق البوصيلي إدكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لتلقى العلاج وحرر محضراً بالواقعة.

تصادم توك توك ودراجة نارية في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بالطريق البوصيلي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر.

تحديد أسماء المصابين

وبالانتقال إلى أن مكان الحادث تبين إصابة كل من هاني محمد أحمد بدر، 38 سنة، مقيم عزبة بدر، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، وحميدة محمد العطار، 65 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالذراع وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابان إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.