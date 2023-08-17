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خميس الجارحي لـ«الشاهد»: لم أنخرط في تنظيم الإخوان بسبب رفضي للعمل السري

كتب:

محمد أيمن سالم
11:05 م | الخميس 17 أغسطس 2023
خميس الجارحي

خميس الجارحي

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه التحق بجماعة الإخوان عندما كان تلميذا في المرحلة الإعدادية، موضحًا: «الجماعة كانت تستقطب الشباب في مرحلة الصغر، وكانوا يحرصون على جعلهم مرتبطين بالمسجد عبر الألعاب والهوايات، مثل كرة القدم، حتى يجد الشاب كل ما يحبه في هذه الجماعة والمسجد».

العمل السري

أضاف «الجارحي» في حواره ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «كنت مرتبطا بالجماعة فكريا، لكنني لم أنخرط فيها تنظيميا، وفي أحيان كثيرة عُرض عليّ أن أحضر مع الأسر، لأنني لم أكن أحب العمل السري، طلبت منهم الحضور في المساجد بدلا من عقد الاجتماعات في بيوت الأعضاء».

مساجد الجماعة

وتابع منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية: «نفوري من العمل السري، نجاني من الانخراط في التنظيم منذ صغري، وبعدما ارتبطت فكريا بالجماعة، كنت أخطب في مساجد الجماعة، وارتبطت بأشخاص في الجماعة، وفي أثناء كل ذلك، مورست عليّ الكثير من أشكال الدعوة الفردية، حتى أتحول من محب إلى عضو عامل، وبعد أحداث يناير عُرض عليّ رسميا أن أكون عضوا عاملا، لكنني رفضت».

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