العثور على جثة شاب بعد يومين من مصرعه في المنوفية 

عثر أهالي قرية مركز تلا بمحافظة المنوفية، علي جثة شاب متوفي داخل «عشة» على طريق البندارية كفر شحاتة، وتبين تغيبه عن منزله لمدة يومين، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع شاب في حادث

تبين من خلال التحقيقات الأولية، أن المتوفى يدعى «ا.خ»، ولقي مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل عليه أثناء النوم في «عشة» ولم يتم اكتشاف الواقعة في وقتها، وتفاجئ الأهالي بجثته في مكان الواقعة بعد يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

حزن بين أهالي تلا بعد وفاة شاب في حادث

وسادت حالة من مم الحزن بين أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد معرفتهم بوفاة الشاب «ا.خ.ع»، وينتظر الأهالي تصاريح الدفن لتشيع الجثمان إلي مثواه الأخير بمسقط رأسه، وسط تداول لصورته ونعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالعثور علي جثة شاب متوفي في حادث دون وجود شبهة جنائية من خلال التحقيقات الأولية، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.