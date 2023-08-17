إقبال كثيف على القافلة الطبية بقرية المسيري بالعامرية

شهدت قرية المسيري بالنهضة التابعة لحي العامرية بمحافظة الإسكندرية إقبالاً كثيفاً من المواطنين على القافلة الطبية التي أقيمت بمدرسة المسيري الثانوية الصناعية المشتركة التي شملت العديد من التخصصات الطبية إلى جانب ندوة توعوية للأهالي عن أعراض مرض الضنك وكيفية الوقاية منه.

إقبال كثيف من المواطنين

قال السيد موسي رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن القافلة شملت عيادات متخصصة متنقلة«باطنة وأسنان وتنظيم أسرة وأطفال وعظام وجراحة ورمد»، والكشف المبكر عن الضغط والسكر وتم الكشف على جميع الأهالي الذين توجهوا إلى مقر القافلة علما بأنه تمت إحالة الحالات التي تتطلب رعاية إلى المستشفيات للفحص والمتابعة كما تم صرف العلاج مجانا.

التوعية من مرض الضنك.

وأضاف «موسى» أن الإقبال الكثيف من المواطنين على القافلة يؤكد ثقة المواطن في أجهزة الدولة ومن ناحية أخرى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح في تقديم الدعم للمواطنين بأشكال مختلفة، وهذا حق المواطن فى تقديم الخدمات المجانية لرفع الأعباء من فوق كاهل المواطنين وتم استغلال كثرة المواطنين وإلقاء ندوة توعوية عن أعراض مرض الضنك وكيفية الوقاية منه.